AB tescilli araban sarımsağında yabancı ot temizliği sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, bu yıl yaklaşık 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen Araban sarımsağında, zararlı otların temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas tarafından dünyanın en iyi 5 sarımsağı arasında gösterilen Araban sarımsağının yetiştirildiği Araban Ovası'nda, ürünün gelişimini olumsuz etkileyen yabancı otlar tarım işçileri tarafından elle temizleniyor. Eylül ayında ekimi yapılan sarımsakta, yeşil firik hasadına kısa süre kala bakım çalışmaları yoğunlaştı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli üreticiler tarafından yetiştirilen sarımsağın, kendine has aromasıyla öne çıktığını belirtti. Altun, AB coğrafi işaret tesciliyle uluslararası koruma altına alınan Araban sarımsağının, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30-35'ini karşıladığını ve hem yurt içinde hem de yurt dışında talebinin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda fiyat düşüklüğü nedeniyle üreticinin zarar ettiğini hatırlatan Altun, geçen yıl ise fiyatların yükseldiğini söyledi. Hasat dönemine de değinen Altun, "Normalde nisan ayı sonunda başlayan yeşil sarımsak hasadı ve mayıs ayındaki kuru sarımsak hasadı, bu yıl kış ve bahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle bir miktar gecikebilir" dedi.

Altun ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçilerinin Araban Ovası'nda yabancı ot temizliği yaptığını belirterek, sarımsak üretiminin hem bölge ekonomisine hem de tarım işçilerinin aile bütçesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Uzun yıllardır sarımsak üretimi yapan çiftçi Tahir Öztürk ise kendi ve kiraladığı arazilerde üretim yaptığını belirterek, şu anda tarlasında yaklaşık 300 mevsimlik işçinin yabancı ot temizliği için çalıştığını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
