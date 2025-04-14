AB, Filistin'e 1.6 milyar euro destek paketi açıklayacak

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Komiseri Dubravka Suica, Avrupa Birliği'nin Filistin'e yaklaşık 1.6 milyar euro değerinde bir destek paketi açıklayacağını duyurdu.

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den Sorumlu Komiseri Dubravka Suica, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın AB liderleriyle bir araya gelmek üzere bugün gerçekleştirdiği Lüksemburg ziyareti ve ilki yapılacak AB-Filistin Üst Düzey Diyaloğu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamayla AB'nin Filistin'e ansal desteğini artırma kararı aldığını duyurdu. AB'nin Filistin'e yaklaşık 1.6 milyar euro değerinde bir destek paketi açıklayacağını kaydeden Suica 3 yıllık mali destek paketinin Filistin Ulusal Yönetiminin reformlarıyla paralel ilerleyeceğini kaydederek, "Reform olmadan yeterince güçlü ve güvenilir olamazlar. Bu nedenle de kendilerini iyileştirmelerini istiyoruz. Sadece bizim için değil, İsrail için de bir muhatap olabilmeleri gerekiyor" dedi.

Mali destek paketinin 620 milyon euroluk kısmının Filistin yönetimine mali destek ve reformlar için, 576 milyon euro'luk kısmının Batı Şeria ve Gazze'nin toparlanması için, 400 milyon euro'luk kısmının ise Avrupa Yatırım Bankası tarafından kredi şeklinde verileceğini açıklayan "Filistin yönetimine güvenilir bir şekilde yatırım yapıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği, son 12 yıldır Filistin yönetimine yıllık ortalama 400 milyon euro civarında destek sağlıyor ve bu açıdan Filistin yönetimine en fazla finansal destek sağlayan bağışçı konumunda bulunuyor.

AB, Ocak ayında da bölgedeki son gelişmeleri dikkate alarak Gazze için 120 milyon euroluk bir yardım paketi açıklamıştı. - BRÜKSEL