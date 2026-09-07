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AB’den Miladiç mesajı: "Savaş suçlularını yüceltme Avrupa’nın temel değerlerine aykırıdır"

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi’nden, Srebrenitsa Soykırımı’nın başlıca sorumlularından Ratko Mladiç’in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Savaş suçlularını yüceltme, soykırım inkarı ve tarihi revizyonizm eğilimleri Avrupa’nın temel değerlerine aykırıdır ve AB üyesi ya da aday...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nden, Srebrenitsa Soykırımı'nın başlıca sorumlularından Ratko Mladiç'in ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Savaş suçlularını yüceltme, soykırım inkarı ve tarihi revizyonizm eğilimleri Avrupa'nın temel değerlerine aykırıdır ve AB üyesi ya da aday ülkelerde bu kabul edilemez" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler Servisi, Srebrenitsa Soykırımının yanı sıra Müslümanlara yönelik çok sayıda katliam ve zulmün başlıca sorumlularından biri olan Ratko Mladiç'in ölümü hakkında bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, Mladiç'in işlediği suçların "insanlığın bildiği en ağır suçlar arasında olduğu ve Batı Balkanlar'da barışın ancak gerçeklerle yüzleşme ve uzlaşı yoluyla mümkün olabileceği" ifade edildi. Bosna Savaşı sırasında Sırpların komutanı olduğu hatırlatılan Ratko Mladiç'in, özellikle 1995 Srebrenitsa Soykırımı nedeniyle uluslararası ceza mahkemesi tarafından 2017'de ömür boyu hapse mahkum edildiği ve "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" işlediği vurgusu yapıldı.

Savaşın kurbanlarına ve hayatta kalanlara yönelik birlik mesajının yer verildiği açıklamada, "Avrupa'nın yakın tarihindeki en karanlık zamanlardan biri olan Batı Balkan çatışmalarının tüm mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada soykırım inkarının ve savaş suçlularını yüceltmenin Avrupa değerleriyle çatıştığı mesajı verilirken, "Savaş suçlularını yüceltme, soykırım inkarı ve tarihi revizyonizm eğilimleri Avrupa'nın temel değerlerine aykırıdır ve AB üyesi ya da aday ülkelerde bu kabul edilemez" sözleri dikkat çekti.

"Uzlaşı ve iyi komşuluk ilişkileri ortak geleceğin temelidir"

Açıklamada ayrıca Batı Balkan ülkelerinin Avrupa ile bütünleşme sürecinin merkezinde uzlaşı, bölgesel iş birliği ve iyi komşuluk ilişkileri olduğu hatırlatıldı. AB, bölge ülkelerine bu süreçte destek vermeye devam edeceğini belirterek, geçmişten kaynaklanan anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. AB'nin soykırım mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğu söylemi de mesajda yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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