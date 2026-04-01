Osmaniyeliler meşalelerle tarihi zaferi kutladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında deplasmanda Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı.

Tarihi zafer, Osmaniye'de coşku dolu anlara sahne oldu. Soğuk havaya rağmen Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından kurulan dev LED ekranda karşılaşmayı takip etti. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan kalabalık, son düdükle birlikte adeta sevinç seline kapıldı.

Zaferin ardından meydanda meşaleler yakıldı, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan vatandaşlar, marşlar söyleyerek tarihi başarıyı kutladı. Osmaniyeliler, uzun yıllar sonra gelen Dünya Kupası sevincini meşalelerin ışığında doyasıya yaşarken, ortaya unutulmaz görüntüler çıktı. - OSMANİYE

