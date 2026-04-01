Haberler

Osmaniyeliler meşalelerle tarihi zaferi kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Osmaniye'de ise zafer coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında deplasmanda Kosova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı.

Tarihi zafer, Osmaniye'de coşku dolu anlara sahne oldu. Soğuk havaya rağmen Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından kurulan dev LED ekranda karşılaşmayı takip etti. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan kalabalık, son düdükle birlikte adeta sevinç seline kapıldı.

Zaferin ardından meydanda meşaleler yakıldı, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan vatandaşlar, marşlar söyleyerek tarihi başarıyı kutladı. Osmaniyeliler, uzun yıllar sonra gelen Dünya Kupası sevincini meşalelerin ışığında doyasıya yaşarken, ortaya unutulmaz görüntüler çıktı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

