97 Yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan: "Atatürk'ü İlkokulda Burhaniye'de Karşılamıştık"

Güncelleme:
Burhaniye'de yaşayan 97 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, ilkokul birinci sınıftayken Atatürk'ü karşılama anısını bu günlerde bile taze bir şekilde hatırlıyor. Gündoğan, o gün sınıf arkadaşlarıyla birlikte Atatürk'ü görmek üzere Hükümet Konağı'nda heyecanla beklediklerini ve onunla olan anısını paylaşıyor.

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Burhaniye'de yaşayan 97 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, ilkokul birinci sınıftayken öğrenci arkadaşlarıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladığı günü unutmuyor. Gündoğan, "Öğretmenimiz sınıfça bizi o zaman adı Kemer olan Burhaniye'ye getirdi. Hükümet Konağı önünde beklemeye başladık. Atatürk geliyor diye anons yapılınca çok heyecanlandık. Beklerken Ata'nın arabası geldi ve geçti. Bağırıştık. Araba geri geldi. Atatürk indi. Hep birlikte alkışladık" dedi.

Gençliğinde kamyon, TIR ve otobüs şoförlüğü yapan 97 yaşındaki Hasan Deniz Gündoğan, ilkokul birinci sınıfa giderken ilçeye gelen Atatürk'ü karşıladığını ve o günleri unutamadığını söyledi.

"Burhaniye'nin ayaklı tarihi" olarak bilinen, 4 çocuk ve 2 torun sahibi olan Hasan Deniz Gündoğan, Atatürk'ün ilçeye gelişi sırasında karşılama ekibi içinde yer aldığını belirtti. Gündoğan, şunları kaydetti:"

"Ben Burhaniye'nin Çoruk Köyü'nde doğdum. 1929 yılında Cuma günü gelen Cumhuriyet Bayramı'nda doğmuşum. Annem ve babam Burhaniye'de doğmuşlar. Bana ölen amcamın adını koymuşlar. Köyümüzde İstanbul'dan gelen bir öğretmenimiz vardı. İlçemizde Atatürk'ün Ayvalık'a geldiği ve oradan da Burhaniye'ye geleceği anons edilmiş. Öğretmenimiz de sınıfça bizi o zaman adı Kemer olan Burhaniye'ye getirdi. Burhaniye'de Edremit yolunda yer alan Hükümet Konağı önünde beklemeye başladık. Atatürk geliyor diye anons yapılınca çok heyecanlandık. Beklerken Ata'nın arabası geldi ve geçti. Bağırıştık. Araba geri geldi, Atatürk indi. Hep birlikte alkışladık. Bir konuşma yaptı. Daha sonra Edremit'e hareket etti. Biz de köye döndük."

