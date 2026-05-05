97 Kişiye Mezar Olan Özkan Gold City Davası... Tarafların Bilirkişi Raporuna İtiraz Gerekçelerini Sunmaları İçin Dava 17 Eylül'e Ertelendi

Haber:  Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinde 97 kişinin hayatını kaybettiği Özkan Gold City Blokları davasının yedinci duruşması görüldü. Mahkeme, taraflara bilirkişi raporuna itiraz gerekçelerini sunmaları için ek süre vererek davayı 17 Eylül'e erteledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, AK Partili müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı, 97 kişi yaşamını yitirdi. Özkan Gold City davasının yedinci duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Başka bir deprem davasından 17 yıl ceza alan tutuklu sanık müteahhit Mehmet Özkan ve diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Duruşmaya sanık avukatları, müşteki avukatları ve binada yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.

Müşteki avukatı geçtiğimiz celsede dile getirdiği A ve B blokların parsel ve ada numaralarının farklı olmasından kaynaklı, sanıkların zincirleme suçtan yargılama talebini yineledi. Duruşmada taraflar yeni beyanda bulunmadı, salonda yer alan müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek taleplerini yineledi.

Geçtiğimiz duruşmada hem müştekiler hem de sanıklar, farklı gerekçelerle bilirkişi raporuna itiraz etmişti. Bu duruşmada mahkeme heyeti tarafların bilirkişi raporuna neden itiraz ettiklerini gerekçelerle yazılı beyan sunması için bir aylık bir süre verdi. Yazılı beyanların ardından yeni bilirkişi raporu talebi gündeme alınacak. Mahkeme heyeti bir sonraki celseyi 17 Eylül'e erteledi.

Kaynak: ANKA
