95 Yaşındaki Hacı Hasan Baş'a Torunlarından Şakalı Doğum Günü Kutlaması

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, 95 yaşındaki Hacı Hasan Baş, torunlarının hem duygusal hem de esprili doğum günü sürpriziyle kutlandı. Torunları, dedelerine şaka yollu kabak ve kerendi hediye ederek eğlenceli anlar yaşattı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Hacı Hasan Baş'a torunlarından hem duygusal hem de esprili bir doğum günü sürprizi yapıldı. Torunları, dedelerine şaka yollu kabak ve kerendi hediye ederek kutlamaya neşe kattı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Hacı Hasan Baş için ailesi unutulmaz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Çocukları, torunları ve torunlarının çocukları, asırlık çınarı hem duygulandırdı hem de güldürdü. Aile bireylerinin bir araya geldiği özel günde Hasan dede için doğum günü pastası kesildi, hediyeler verildi. Kutlamanın en dikkat çeken anlarından biri ise torunlarının esprili hediyeleri oldu. Torunlar, dedelerine şaka yollu olarak kabak ve kerendi hediye ederek kutlamaya renk kattı.

Duygusal anların da yaşandığı kutlamada, Hacı Hasan Baş'ın torunları, "Dedemiz bizim ailemiz için bir değer. Onunla bir arada olmak her zaman mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
