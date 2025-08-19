92 Yaşındaki Şefika Taş'ın Vatan Aşkı Dikkat Çekti

92 Yaşındaki Şefika Taş'ın Vatan Aşkı Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaşayan 92 yaşındaki Şefika Taş, sosyal medyada büyük ilgi gören bir videoda, 'İnstagramımda yok, TikTok'um da. Ama yüreğim var' diyerek vatan ve bayrak sevgisini dile getirdi. Erzurum Valiliği de Taş'ın katıldığı Kültür Yolu Festivali'nde yaptığı konuşmayı paylaştı ve ona sağlıklı bir yaşam diledi.

Erzurum'da yaşayan 92 yaşındaki Şefika Taş'ın, "İnstagramımda yok, Tiktokum da. Ama yüreğim var" diye yaptığı yorumla ilgi odağı haline geldi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda 92 yaşındaki Şefika Taş, "Gönlüm var, aşk var, vatan var, bayrak var. Ben Nene Hatun'un kızıyım, Kara Fatma'nın torunuyum" dedi.

Erzurum Valiliği tarafında da yapılan paylaşımda, "92 yaşındaki güngörmüşümüz Şefika Taş Nine, Tortum'un Alapınar Mahallesi'nden yola çıkarak Erzurum Kültür Yolu Festivali'ne katıldı, Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle andı. Şefika Nine'mizin dadaş duruşu ve vakarı; bu aziz vatanın kolay kazanılmadığını bizlere gösterirken ruh köklerimizdeki iman, vatan aşkı, fedakarlık ve yılgınlık göstermeme azmini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kıymetli güngörmüşümüz Şefika Nine'mize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.