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91 yaşındaki Mehmet amca doğal ürünlere borçlu olduğunu söyledi

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Kahramanmaraş'ta yaşayan 91 yaşındaki Mehmet amca, uzun ömrünü doğal ürünlere borçlu olduğunu belirtti. Margarin yağı tüketmeyen Mehmet amca, süt, pekmez, zeytinyağı gibi doğal gıdalarla beslendiğini ifade etti. Uzun süre pehlivanlık yapan Mehmet amca, sağlıklı yaşam için süt içme ve doğal ürünler tüketme tavsiyesinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta 91 yaşındaki Mehmet amca, uzun ömrünü doğal ürünlere borçlu olduğunu söyledi.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki 9 çocuk babası Mehmet Söyler, "Bu yaşıma kadar doğal gıdalarla beslendim. Evimden margarini hep uzak tuttum. Sabahları süt içtim, pekmez yedim" ifadesini kullandı.

"Evime margarin yağını kesinlikle girdirmedim"

Uzun süre pehlivanlık yaptığını söyleyen Söyler, "Ben 91 yaşındayım. Bu yaşıma kadar margarin yağı tüketmedim. Zeytinyağı tükettim, bulgur pilavı yedim. Kendimi çok güçlü hissediyorum güçlü bir adamım. Ben uzun sürede pehlivanlık yaptım. Benim sırtımı kimse yere getiremedi. Askerde de 8 ay pehlivanlık yaptım. Askerde de benim sırtımı kimse yere getiremedi. Gücümle hala duruyorum. Ben sütlü kaymak, bulgur pilavı, halis mercimek çorbasıyla beslendim. Evime margarin yağını kesinlikle girdirmedim" dedi.

"Sabahları mutlaka süt içsinler"

Uzun yaşamak isteyenlere tavsiyeler veren Mehmet Söyler, "Sabahları mutlaka süt içsinler. Yemek yemeden önce mutlaka süt içsinler. Daha sonra pekmez ve tereyağı karıştırıp yedikten sonra işime bakarım. Hayat bu derim. Bu sağlıksız yabani yağları yemesinler. Topraklarına kendi elleriyle eksinler kendi elleriyle diksinler. Eğer hiç yoksa da evlerinin önüne iki kök zeytin diksinler. O zeytinler kendi evlerini besler. Yağını verir, zeytinini verir, turşuluğunu verir. Bu sağlıksız margarin yağları tüketmesinler. Ben annemin tek evladıyım. Bu zamana kadar benim yediğim içtiğim süt, kaymak ve davarların yağı başka bir şey yok" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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