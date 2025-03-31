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90 Yaşındaki Kadın, Eşinin Hatırası Olan Ters Lale ile Anılarını Yaşatıyor

90 Yaşındaki Kadın, Eşinin Hatırası Olan Ters Lale ile Anılarını Yaşatıyor
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki 90 yaşındaki Nevriye Altay, 8 yıl önce vefat eden eşinin hediye ettiği ters lalelere olan sevgisiyle hafızasındaki anıları canlı tutuyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nevriye Altay, 8 yıl önce vefat eden eşini kendisine getirdiği 'ters lalelere' gözü gibi bakıyor.

Çüngüş ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nevriye Altay'ın eşi, 8 yıl önce kendisine ender bulunan "ters lale" hediye etti. Altay, 8 yıl önce vefat eden eşinin hatırası olarak yılda sadece 20 gün gibi kısa süre varlığını sürdüren 6 adet laleye gözü gibi bakıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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