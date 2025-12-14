90 yaşındaki Fikriye nine manileriyle hafızalara hayran bırakıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Sandık köyünde yaşayan 90 yaşındaki Fikriye Güller, hafızası ve okuduğu manilerle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Sandık köyünde yaşayan 90 yaşındaki Fikriye Güller, yıllardır ezberinde tuttuğu manilerle hem hayatını özetliyor hem de güçlü hafızasıyla dikkat çekiyor.

13 yaşında evlenen ve eşini genç yaşta kaybeden Güller, köy yaşamı içinde duyduğu ve ezberlediği manileri hiç takılmadan, sıra sıra okuyabiliyor. Yaşına rağmen sergilediği güçlü hafıza ile gençlere adeta taş çıkarıyor.

Manileriyle tanınan Kemaliye, bu yönüyle de kültürel zenginliğini korumaya devam ediyor. Osmanlı döneminde ilçedeki erkeklerin büyük bir bölümünün İstanbul'a gurbete gitmesi üzerine, geride kalan kadınların özlem ve hasret duygularıyla yazdığı dizeler mani haline getirilerek direklere asıldı. O manilerin bir kısmı bugün hala Kemaliye yollarında yerini koruyor.

Fikriye Güller'in hafızasında yaşattığı maniler ise geçmişten günümüze uzanan bu kültürel mirasın canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor. - ERZİNCAN