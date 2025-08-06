9 Yaşındaki Onur'a Polislerden Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Şanlıurfa'da, adrenal bez yetmezliği hastası 9 yaşındaki Onur Uğan'a polisler sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Bir anda polisleri kapıda gören çocuk, büyük sevinç yaşadı.

Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan Merve ile Ömer Faruk çiftinin 8 yaşındaki çocuğu Onur Uğan'a doktorlar tarafından 2 yaşında 'adrenal bez yetmezliği' teşhisi konuldu. Hastalığa bağlı olarak mide bulantısı, kusma, halsizlik, yemek yiyememe ve gözyaşı dökememe gibi 6 yıldır birçok sorunla karşı karşıya olan Onur'un ailesi, çocuğun bir dediğini iki etmiyor. Onur'un son istekleri arasında olan polis olma hayali, dedesi Ali Uğan'ın girişimleriyle yunus polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Emniyet müdürü talimat verdi, ekipler harekete geçti

Küçük Onur'un dedesi Ali Uğan, bir toplantıda karşılaştığı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'dan hasta torunu için yunus polislerinin doğum gününde evlerini ziyaret etmesi ricasında bulundu. Talebe olumlu yanıt veren Aksoy, yunus ekiplerine talimat vererek ziyaretin gerçekleştirilmesini istedi. Aksoy'un talimatıyla harekete geçen yunus polisleri, Uğan'ın yaşadığı eve pasta ve çeşitli hediyelerle gitti.

Büyük mutluluk yaşadı

Ellerinde doğum günü pastası ve hediyelerle kapıyı çalan polisleri karşısında gören Onur, büyük sevinç yaşadı. Uğan ailesi ve polis ekiplerince doğum günü kutlanan çocuk, hediyelerini aldıktan sonra hayali olan yunus polisi olarak motorize ekiplerle göreve çıktı. Büyük mutluluk yaşayan Onur ve Uğan ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından görevlerini icra etmek üzere evden ayrıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, gerçekleştirilen doğum günü sürprizini sosyal medya hesabından paylaşarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını aktardı. - ŞANLIURFA