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Türkeli'de 9 yaşındaki Eylül'den anlamlı bağış

Türkeli'de 9 yaşındaki Eylül'den anlamlı bağış
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Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Eylül Demir, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' projesine destek vererek uzun saçlarını kanser tedavisi gören hastalar için bağışladı. Duygularını bir notla ifade eden Eylül, örnek davranışıyla takdir topladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Eylül Demir, anlamlı bir davranışa imza atarak Kanser Savaşçıları Derneği'nin "Saçım Saçın Olsun" projesine destek verdi. Küçük Eylül, uzun süredir uzattığı saçlarını kanser tedavisi gören hastalar için bağışladı.

Proje kapsamında saç bağışında bulunan 9 yaşındaki Eylül Demir, örnek davranışıyla takdir topladı. Bağış sürecinde duygularını bir notla da ifade eden Eylül, "Merhaba ben Eylül. 9 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bana çok yakışan saçlarım artık sana benden daha çok yakışacak. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşursun güçlü savaşçı" dedi.

Eylül'ün bu anlamlı davranışı, hem ailesi, hem de çevresindekiler tarafından büyük bir gururla karşılandı.

Kanser Savaşçıları Derneği'nin başlattığı "Saçım Saçın Olsun" projesi, kanser tedavisi gören bireylere moral ve destek olmayı amaçlıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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