9 subay ve 1 astsubay Gürcistan'daki dağcılık kursunu başarıyla tamamladı

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Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Dağcılık Okulu'nda icra edilen Yaz Temel Dağcılık Kursu'na, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 9 subay ve 1 astsubay katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dağlarda dostluk, eğitimde iş birliği. Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Dağcılık Okulu'nda icra edilen Yaz Temel Dağcılık Kursu'na Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan 9 subay ve 1 astsubay katılarak, kursu başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı