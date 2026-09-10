9 günlük hayat mücadelesini kaybetti, organlarıyla 4 kişiye hayat verdi

Elazığ'da kazada ağır yaralanan Diyarbakırlı 26 yaşındaki Emrullah Dirik 9 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Gencin ailesince bağışlanan organları 4 kişiye hayat verdi.

Elazığ'da 1 Eylül'de kamyonun çarptığı motokurye Emrullah Dirik ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 9 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Dirik'in beyin ölümü dün gerçekleşti. Kahramanmaraş depremlerinde aynı yaşta başka bir evlatlarını kaybeden aile, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Elazığ'da alınan 4 organ, bağış bekleyen hastalara ulaştırıldı. İşlemlerin ardından Emrullah Dirik'in cenazesi memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Kortaş köyüne getirildi. Cenaze namazının ardından Dirik'in cansız bedeni gözyaşları arasında defnedildi.

Maraş depreminde hayatını kaybeden ağabeyi ile aynı yaşta öldü

Emrullah Dirik'in amcasının oğlu Erman Dirik, "Geçici olarak haftada 3 günlük İş-Kur üzerinden çalışıyordu. Geri kalan zamanlarında ise kuryelik yapıyordu. 1 Eylülde saat 14.00'da kendisine verilen paketi ulaştırmak için hareket ediyor, kendi yolunda nizami kaskı takılı bir şekilde. Paketi teslim etmeye giderken tali yoldan çıkan kamyon çarpıyor. Kaza sonucu yoğun bakıma alınıyor. Beyin ölümü gerçekleşiyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesi, annesi, babası, ablası, kardeşleri karar alıyor bütün organlarını bağışlıyor. Ağabeyi de aynı yaştaydı, Maraş depreminde çimento fabrikasında çalışıyordu Kahramanmaraş'ta. Depremde ağabeyini kaybetmişti. O da 26 yaşındaydı. Gönül ister ki herkes bu organ bağışına katılsın, bir organ bir candır. Herkes bunu bekliyor bu bilinçte olmamız insani görevimiz. Ailesi bunu insanlık görevi olarak yaptı, biz bundan memnunuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı