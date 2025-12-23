Burhaniye'de 82 Yaşındaki Emekli 3 Yıldır Koro Şefliği Yapıyor

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan emekli 82 yaşındaki Tuğrul Atatüre, üç yıldır Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun şefliğini yapıyor. Atatüre, "En büyük amacım Türk müziğinin yozlaşmamasıdır. Bu yozlaşmaya karşı durabilecek kadar güçlü kalmaya gayret ediyor, koromuzu da bu anlayışla yetiştiriyoruz" dedi.

Bakırköy Musiki Konservatuvarı'nın kurucuları arasında da yer alan Atatüre, 50 yaşında ud çalmaya başladığını, uzun yıllar bu enstrümanla yer aldığı koronun şefliğini ise üç yıl önce üstlendiğini söyledi. Müziğin yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Atatüre, şunları söyledi:

"Üç yıldır Körfez Gönül Dostları Derneği'nin koro şefliğini yapıyorum. Bakırköy Musiki Konservatuvarı Vakfı'nın kurucu mütevelli üyesiyim ve uzun yıllar yöneticiliğini üstlendim. Burhaniye'ye yerleştikten sonra ise vakfı mütevelli heyeti olarak uzaktan takip ediyorum. Müzik bizim için bir yaşam gerçeği; bu gerçek her zaman beni ayakta tutuyor. Bu nedenle müzikle uğraşarak topluma ufacık da olsa bir terapi sunmaya çalışıyoruz. En büyük amacım Türk müziğinin yozlaşmamasıdır. Bu yozlaşmaya karşı durabilecek kadar güçlü kalmaya gayret ediyor, koromuzu da bu anlayışla yetiştiriyoruz. Onları bu uyumu sağlamaya yönlendiriyoruz; hepsi çok değerli. Konsere gelenlerin yüzlerindeki memnuniyet, dünyanın bütün cevherlerinden daha kıymetli. Burhaniye'ye ise çok büyük bir sevgi besliyorum."