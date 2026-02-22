Haberler

70 yıldır ahşaba hayat veriyor

Batman'ın Sason ilçesinde 70 yıldır baba mesleğini sürdüren 80 yaşındaki ahşap ustası Ferzende Değirmenci, zanaatın yok olmaması için çabalıyor. Modern atölyelere karşı geleneksel el işçiliğinin önemine vurgu yapan Değirmenci, gençlerin zanaatlara olan ilgisinin azalmasından endişe ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki ahşap ustası Ferzende Değirmenci, 70 yıldır baba mesleğini sürdürüyor. Henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Değirmenci, ahşap doğrama ve oymacılığın yok olmaması için büyük çaba gösteriyor.

Mesleğinin Osmanlı döneminden bu yana süregelen köklü bir zanaat olduğunu belirten Ferzende Değirmenci, modern atölyeler karşısında geleneksel el işçiliğinin giderek gerilediğini ifade etti. Uzun yıllar Ankara'da atölye işlettiğini ancak daha sonra kapatarak Sason'a yerleştiğini dile getiren Değirmenci, "İstedim ki bu mesleği kendi memleketimde sürdüreyim. Bu meslek tarihi bir meslek, ölmemesi gerekiyor" dedi.

Gençlerin zanaatlara ilgi göstermediğini vurgulayan Değirmenci, yeni çırak yetişmemesinden yakındı. Birçok gencin büyük şehirlere göç ettiğini belirten Değirmenci, "Yaşlı ustalar birer birer aramızdan ayrılıyor. Bu mesleğin devamı için mutlaka çırak yetiştirmek lazım. Gençlerimiz bu tür mesleklerden uzaklaşıyor" diye konuştu.

İlerlemiş yaşına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Değirmenci, "Atalarımız 'Çalışan demir paslanmaz' demiş. Ben de 80 yaşıma rağmen hem sağlığım hem de mesleğimi yaşatmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Başta tarım aletleri olmak üzere birçok ürün ürettiklerini belirten Değirmenci, "Rahle yapıyoruz, namazlık yapıyoruz. Dara sapı, kazma sapı, balta sapı gibi her türlü ahşap sap üretimini gerçekleştiriyoruz. Kısacası her türlü ahşap işini yapıyoruz" dedi.

Mesleğin bitme noktasına geldiğini ve devlet destekleri sayesinde ayakta kalmaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Değirmenci, bu sanatı öğrenmek isteyenlere gönüllü olarak yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek, mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını istedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
