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79 Yaşındaki Hastaya Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi

79 Yaşındaki Hastaya Ameliyatsız Aort Kapağı Değişimi
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 79 yaşındaki Hacer Koyun'a, ameliyatsız yöntemle kasıktan girilerek aort kapağı değiştirildi. Operation, yaklaşık 1.5 saat sürdü ve hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde 79 yaşındaki yaşlı hastanın aort kapağı, ameliyatsız yöntemle kasıktan girilerek değiştirildi.

Nefes darlığı ve yürüyememe şikayetleri artan Hacer Koyun (79) durumu ağırlaşınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Arif Süner ve ekibi tarafından yapılan tetkiklerin ardından yaşlı hastanın aort kapağında daralma olduğu tespit edildi.

Aort kapağı değiştirilmesi kararı veren Prof. Dr. Arif Süner, Hacer Koyun için yaş itibariyle ameliyat olmayacağını fakat alternatif olarak bölgede sayılı sağlık tesislerinde nadir yapılan ameliyatsız kasıktan girilerek değiştirilen TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) operasyonu planlandı.

Prof. Dr. Arif Süner ve ekibi tarafından yaklaşık 1.5 saat süren operasyon ile aort kapağı ameliyatsız yöntemle değişimi yapılan hasta Hacer Koyun sağlığına kavuştu. Serviste Hacer Koyun'u ziyaret ederek, gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Arif Süner, ameliyatsız aort kapağı değiştirme operasyonunu yaklaşık 5 yıldır yaptıklarını ve 150'ye yakın hastaya uyguladıklarını belirtti.

Operasyonla Aort kapağının değişmesiyle serviste gözlem altında tutulan hasta Hacer Koyun, 2 günlük gözlemin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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