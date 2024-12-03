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77 Yaşındaki Terzi, Yetiştirme Yurduna Destek Arıyor

77 Yaşındaki Terzi, Yetiştirme Yurduna Destek Arıyor
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Eskişehir'de 77 yaşındaki terzi Mustafa Özbek, terziliği devam ettirmek ve yetiştirme yurdundaki çocuklara meslek kazandırmak için bir proje hayata geçirmek istiyor. Gençlerin terziliğe ilgi göstermediğini belirten Özbek, destek bekliyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır terzilik yapan 77 yaşındaki Mustafa Özbek, yetiştirme yurdundaki çocuklara meslek edindirmek ve terziliğin devamını sağlamak için düşündüğü projesinin hayata geçirmek istediğini anlatarak destek istedi.

Terzi Mustafa Özbek, ilerlemiş yaşına rağmen hala mesleğine devam etmesiyle dikkat çekti. Günümüzde terziliğe yönelen gençlerin olmadığını ve çırak ve kalfa bulamadıklarını anlatan Özbek, yetiştirme yurdundaki çocuklara meslek edindirmek ve terziliğin devamını sağlamak için bir proje gerçekleştirmek istediğini kaydetti. Günümüzde de çok sayıda müşterisi olduğunu vurgulayan ve eski usul çalışmalar yaparak dikiş yaptığını belirten Özbek, "1963 senesinde çıraklığa başladım. Şu an da bay bayan terziyim. Yaklaşık 14 ila 15 yaşındaydım. Çocukluğumdan beri bu mesleği çok seviyorum. Ellerim tuttukça mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Sipariş üzerine elde eski usul çalışmalar yapıyorum. Çok sayıda müşterim var. Ankara'dan, birçok bürokrattan yıllardır özel sipariş alıyorum. Hazırı sevmiyorlar, dükkana gelip ölçü aldırıyorlar. O şekilde kıyafetleri hazırlıyorum. Yaş grubu olarak daha çok orta yaştan müşterim oluyor, gençlerden de farklılık isteyenler geliyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü bana yardımcı olursa çırak yetiştirmek istiyorum"

Yetiştirme yurdundaki çocukların meslek edinmesini sağlamak amacıyla projesine destek bekleyen Özbek, "Günümüzde gençler çıraklığa yönelmiyorlar. Birçok genç yanıma gelip moda tasarım okuduğunu, ancak dikiş bile bilmediğini söylüyor. Terziler Derneğine üye olduğu zamanlardan bu yana yuvada, yurtta kalan çocuklardan alıp yetiştirmeyi düşünüyordum. Yanlarımızda yetişip hiç olmazsa makineci ve terzi olsunlar istedim. Dikiş dikmeyi, işin mutfağında görmelerini istiyorum. O zamanlar rağbet görmedi, ama hala bunu düşünüyorum. En büyük isteğim bu. Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü bana yardımcı olursa çırak yetiştirmek istiyorum. Bu projemin yılladır desteklenmesi için çabalıyorum. Bu konuda yetkili mercilerden yardım bekliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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