Yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Gülnaz Tarhan, kendi elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe ulaştırıyor.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Tarhan, geçtiğimiz yıl ördüğü çorapları Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 57. Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan komandolara göndermişti. Tarhan, bu yıl da Mehmetçiği unutmadı. Soğuk kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerini düşünen Tarhan, kendi ördüğü çorapları Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Komandolara elden teslim etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı