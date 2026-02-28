Haberler

Yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor

Yaşlı kadın elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe gönderiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Gülnaz Tarhan, iki yıldır kendi elleriyle ördüğü çorapları, soğuk kış şartlarındaki Mehmetçiklere ulaştırıyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Gülnaz Tarhan, kendi elleriyle ördüğü çorapları iki yıldır Mehmetçiğe ulaştırıyor.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde yaşayan Gülnaz Tarhan, geçtiğimiz yıl ördüğü çorapları Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 57. Komando Tabur Komutanlığı General Kazım Orbay Kışlası'nda görev yapan komandolara göndermişti. Tarhan, bu yıl da Mehmetçiği unutmadı. Soğuk kış şartlarında görev yapan güvenlik güçlerini düşünen Tarhan, kendi ördüğü çorapları Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Komandolara elden teslim etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'i kınıyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

İran'dan yeni saldırı dalgası! İki ülkeden gelen görüntüler vahim
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum
Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı

Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı