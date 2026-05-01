76. FIFA Kongresi'nde Filistin, İsrail ile el sıkışmayı reddetti

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub, 76. FIFA Kongresi'nde İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Şeyh Suliman'ın yanında yer almayı ve elini sıkmayı reddetti.

Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde Filistin ve İsrail arasında gerilim yükseldi. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun tüm ısrarlarına rağmen İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Şeyh Suliman'ın yanında yer almayı ve elini sıkmayı reddetti. Infantino her iki ismi de kürsüye davet etse de Rajoub, Suliman'ın yanına yaklaşmayı kabul etmeyerek, Infantino'ya tepki gösterdi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, Rajoub'un kürsüde Infantino'ya, "İsraillilerin faşizmlerini ve soykırımlarını aklamak için getirdiği biriyle el sıkışamam. Acı çekiyoruz" dediğini aktardı.

Infantino ise, gerilimin ardından kürsüye çıkarak, "Birlikte çalışacağız, Başkan Rajoub, Başkan Yardımcısı Suliman. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Bunlar karmaşık meseleler" ifadelerini kullandı. Rajoub, daha sonra kürsüden ayrıldı.

"Bunun üstünü örttü"

Kongrenin ardından konuşan Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, Infantino'nun Suliman ile Rajoub'u tokalaştırma girişiminin Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'nın konuşmasını hiçe saymak olduğunu belirterek, "Tüm söylenenlerden sonra el sıkışma girişimi, Başkan'ın yaptığı konuşmanın tüm amacını ortadan kaldırıyor. Kuralların neden önemli olduğunu, bunun üye federasyonların haklarının pervasızca çiğnendiği bir emsal oluşturabileceğini herkese anlatmak için yaklaşık 15 dakika harcadı; sonra da bunun üstünü örttü. Saçmaydı" dedi.

Filistin, Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu

Geçtiğimiz hafta Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'nın Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrailli kulüpler nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulamaması kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu. Filistin Futbol Federasyonu, uzun süredir Batı Şeria'daki yerleşimlerde faaliyet gösteren kulüplerin İsrail Futbol Federasyonu bünyesindeki liglerde yer almaması gerektiğini savunuyor. FIFA ise geçen ay Batı Şeria'nın uluslararası alanda belirsiz statüsünü gerekçe göstererek, İsrail Futbol Federasyonu ya da İsrailli kulüplere herhangi bir yaptırım uygulamayacağını açıklamıştı. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Sözün bittiği yer! Görüntüye tepki yağıyor
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

İntihar için surlara çıktı! Canına kıymaktan tek bir şey vazgeçirdi
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti