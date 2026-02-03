Haberler

Mersin'de 72 yaşındaki Osman amca hafız oldu

Mersin'de 72 yaşındaki Osman amca hafız oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde 72 yaşındaki Osman Semizer, hafızlık sınavını Türkiye üçüncüsü ve Mersin birincisi olarak kazandı. İki çocuklu ve 7 torun sahibi Semizer, geç yaşta hafız olmaya karar vererek kuran kursunda öğrendiklerini ezberledi.

Mersin'in Mut ilçesinde 72 yaşındaki Osman Semizer, hafızlık sınavını Türkiye üçüncüsü, Mersin birincisi olarak kazandı.

Mut Müftülüğü Doğancı Erkek Kur'an Kursu'nda, Adliyeden emekli ortaokul mezunu iki çocuklu ve 7 torun sahibi Osman Semizer, geç denilen bir zamanda, zor denilen bir yaşta, artık olmaz diyen bütün seslere rağmen hafız olmaya karar verdi. Semizer, 72 yaşında istikrarlı bir şekilde Kur'an kursuna giderek torunu yaşındaki talebelerle birlikte ezber yaptı. Hocalar sabırla onu dinledi ve nihayet hafızlığını tamamlayarak yapılan hafızlık sınavını başarıyla kazandı.

Süreci anlatan Osman Semizer, "Şu anda hafızlığı da bitirdim. Belgemde hayırlısıyla dün gelmiş oldu. 27 Ekim 2023 ayından itibaren 9 Kasım'da başladım 08 Ekim 2024 tarihinde hafızlığa ikbal ettim. 16 Ocak 2026'da Ankara İl müftülüğünde sınava girdim. Sınavda başarılı olduğumu takdim ettiler. Fotoğraf çektirdiler kazandığımız belge geldi" dedi.

Osman amcanın hafızlık sevinicini yaşadıklarını anlatan İlçe Müftüsü Dr. Hasan Akcan, "Osman Semizer amcamız hepimize olan ne zaman başladığın değil samimiyetle başlayıp vazgeçmemendir diyor. Osman amcamıza teşekkür ediyor bu başarısını tebrik ediyoruz. Bu zorlu sabır gerektiren süreçte kendisini dinleyen ona vakit ayıran Doğancı erkek kuran kursumuzun yöneticisi Muhammet Öztürk hocama da teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten sabır gerektiren bir iş ve nihayetinde beraber bu serüveni bitirmiş oldular. Diyanet işleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu hafızlık tespit sınavını kazanmış ve belge almaya hak kazanmıştır. Osman amcamız azim ve sabır ile Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek, hafızlık yapmanın sadece gençlerin yapabildiği bir iş değil niyet edip sabredenlerin, azmedenlerin, sebat gösterenlerin ve bu hafızlık işini yapabileceğini ispatladı. Osman amcamız canlı bir şahittir bizim için" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti