71 mahalleden kadınlar 71 kazanda yemek yaptı, binlerce kişiye ikram etti

Mersin Erdemli 'de birlikte ve beraberliği göstermek için "Mevlid-i Nebi Yılı" çerçevesinde 71 mahalleden kadınlar imece usulü 71 kazanda yöresel yemek yaparak yaklaşık 10 bin kişiye ikram etti.

2026'nın "Mevlid-i Nebi Yılı" olması nedeniyle AK Parti Erdemli İlçe Teşkilatının koordinesinde 71 mahalleden kadınlar birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir programa imza attı. 71 mahalleden kadınlar imece usulü meydanda yakılan odun ateşine konulan 71 kazanda yöresel yemeklerden topalak, nohut, fasulye ile keşkek hazırladı. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda Sahil kenarında hazırlanan yemekler davet edilen programa gelen yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi. Programda yemekler yendi dualar edildi, ardından da sanatçı Celal Karatüre ilahiler söyledi.

"71 kazan da yöresel yemeklerimizi yaptık"

Programı koordine eden AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş," Bugün burada 71 mahallemizi temsilen 71 kazan da yöresel yemeklerimizden burada yaptık. Bugün burada birlik beraberlik var, dayanışma var. Dayanışma içerisinde burada tüm Erdemli burada olacak. Tüm halkımızla, tüm köylülerimizle, mahallelerimizle burada bir araya gelerek yöresel yemeklerimizi hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtacağız, hem bir taraftan da bu ziyafeti burada gerçekleştireceğiz" dedi.

Yemek yapan mahalle sakinlerinden Hanzade Taş ise "Çok güzel koordineli bir şekilde dünden etimizi haşladık, topalağımızı döktük. Bugün de burada sabahtan geldik, nohudumuzu pişirdik. Ortaya çok güzel bir yemek çıktı" dedi.

Karayakup Mahallesi Muhtarı Mustafa Yıldız ise yöresel yemekleri topalağın tüm köy halkıyla birlikte imece usulü yapıldığını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

