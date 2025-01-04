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70 Yaşındaki Hayrettin Adıgüzel Son Yolculuğuna Uğurlandı

70 Yaşındaki Hayrettin Adıgüzel Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 Aralık'ta kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel, 4 gün süren arama çalışmalarının ardından donmak üzere bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Adıgüzel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze namazı, mahalle sakinlerinin ve yakınlarının katılımıyla kılındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 30 Aralık'ta kaybolan ve yoğun arama çalışmaları sonucunda 2 Ocak'ta donmak üzereyken bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda Adıgüzel, kaybolmasının üzerinden geçen 4 gün sonra donmak üzereyken bulunmuştu. Hayrettin Adıgüzel, bulunduğunda vücut ısısının ciddi şekilde düşmüş olduğu ve genel durumunun ağır olduğu tespit edilmişti. Acilen hastaneye kaldırılan Adıgüzel, yoğun bakım ünitesine alınarak yoğun bakıma alınmıştı. Adıgüzel burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamayarak vefat etmişti.

Hayrettin Adıgüzel'in vefatı, ailesini ve Tavşanlı halkını derin bir üzüntüye boğdu. Mahalle sakinleri, Adıgüzel'in hayat dolu bir insan olduğunu ve herkes tarafından sevildiğini belirtti.

Adıgüzel Tavşanlı Hanımçeşme Camiinde kılınan öğle namazını müteakip cenaze namazından sonra Tavşanlı Mezarlığına defin edildi. Adıgüzel'i son yolcuğunda yakınları arkadaşları ve mahalle sakinleri yalnız bırakmadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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