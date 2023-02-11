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7 yaşındaki Rizeli Esma Sena'nın kumbarası depremzedelere ulaştı

Yerel Haberler

7 yaşındaki Rizeli Esma Sena'nın kumbarası depremzedelere ulaştı

Rize'de ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Esma Sena'nın bir yıldır kumbarasındaki biriktirdiği para depremzedelere ulaştı.

Rize'de ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Esma Sena'nın bir yıldır kumbarasındaki biriktirdiği para depremzedelere ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Rize Doğuş Çay İlkokulu öğrencisi 7 yaşındaki Esma Sena Şadoğlu 1 yıldır biriktirdiği kumbarasını, deprem bölgesine gönderilmek üzere Rize Valisi Kemal Çeber'e teslim etmişti. Bağışlanan kumbara Hatay'da bulunan ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştı.

Rize Valiliği, sosyal medyla hesabından Minik Esma'nın kumbarasının ailelere ulaştığını, "Değeri rakamlarla ölçülemeyecek bir emanet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı" ifadeleriyle duyurdu. Kumbaranın ulaştığı depremzede destek olan herkese teşekkür ederek, "Kaymakamlarımızdan ve herkes destek oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kalanlara sağlık ölenlere Allah Rahmet eylesin diyorum" ifadeleri ile paylaştı. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Rize Valiliği Doğuş Çay Rize Yerel Haberler

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