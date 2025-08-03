602 ABD Vatandaşı ile 'Nautica' Kruvaziyeri Alanya'ya Demir Attı

Marshall Adaları bandıralı 'Nautica' isimli kruvaziyer yolcu gemisi, 602 ABD vatandaşı yolcusu ile sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı.

Akdeniz'in önemli turizm ilçelerinden Alanya'da sabah saatlerinde 'Nautica' isimli kruvaziyer gemisi limana ulaştı. 602 yolcu ve 393 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu bildirildi. Sabah saat 06.30'da Antalya'dan gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol'a gitmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor. Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti. - ANTALYA