600 öğrenciden Filistin'e dev bayraklı destek

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ilkokulda öğrenciler, Filistin bayrağının renklerinde giyinerek okul bahçesinde dev bir bayrak koreografisi oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara gönderilen genelge kapsamında, Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlköğretim Okulu'nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 600 öğrenci, Filistin'e destek vermek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek dev bir Filistin bayrağı oluşturdu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetler giyerek barış, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. El ele vererek oluşturulan dev Filistin bayrağı, okul bahçesini adeta bir barış sahnesine dönüştürdü. - BURSA