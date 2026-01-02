Haberler

KGM'nin sorumluluk alanındaki 58 bin 246 adet trafik levhası kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirme çalışmalarının devam ettiğini ve toplam 58 bin 246 adet levhanın kaldırıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için hayata geçirilen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, 'Kara yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yürütülen çalışmalar kapsamında trafik işaret levhalarının 'mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır' ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, KGM'nin sorumluluk alanındaki çalışmalar hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Bu ilk etapta 19 bin 61 adet levha için düzenleme yapıldı. 1 Eylül itibarıyla ise kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında KGM Bölge Müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, KGM'nin sorumluluk alanındaki toplam 58 bin 246 adet levha kaldırıldı. Bu düzenlemeler kapsamında, kaldırılan levhaların yüzde 60'ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
