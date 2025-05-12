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56 Yaşındaki Ayşe Bekteş, Hayalini Gerçeğe Dönüştürerek Ehliyet Aldı

56 Yaşındaki Ayşe Bekteş, Hayalini Gerçeğe Dönüştürerek Ehliyet Aldı
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Gazipaşa'da yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Bekteş, yıllardır içinde ukde kalan hayalini gerçekleştirerek ehliyetini aldı. Azmiyle çevresine örnek olan Bekteş, özellikle kadınlara ve yaş nedeniyle kendine güveni azalanlara cesaret verdi.

Gazipaşa'da yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Bekteş, yıllardır içinde ukde kalan bir hayalini gerçeğe dönüştürdü. "Artık zamanı geldi" diyerek ehliyet almak için harekete geçen Bekteş, azmiyle çevresindekilere örnek oldu. Eğitmen Derya Salman'ın rehberliğinde hem teorik hem de direksiyon eğitimlerini tamamlayan Bekteş, girdiği sınavları tek seferde başarıyla geçerek sürücü belgesini aldı. Bekteş'in bu başarısı, yalnızca ailesi ve arkadaşları arasında değil, eğitim aldığı kurumdaki herkes arasında da takdirle karşılandı.

Ehliyetini aldıktan sonra duygularını paylaşan Ayşe Bekteş, özellikle kadınlara ve yaşı ilerlediği için kendine güveni azalanlara seslendi. "Derya Hocam 50 yaşında, ben 56. Yaşımız bizi değil, biz onu aşarız. Birlikte başardık. Bu süreçte inanç, azim ve doğru yönlendirme birleştiğinde yaş engel olmaktan çıkıyor" dedi.

"Kadınlar istesin, yeter" diyen Bekteş, cesaretiyle yaşa takılmadan yeni adım atmak isteyen herkese örnek oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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