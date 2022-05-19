19 Mayıs haftasında 53 ülkeden 233 genç YTB kampında buluştu - Haberler

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca 19 Mayıs haftasında düzenlenen gençlik kamplarında 53 ülkeden 233 katılımcı bir araya geldi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB her yıl yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik YTB Gençlik Kampları düzenliyor.

Bu yıl 13-19 Mayıs arasında yurt dışındaki Türk vatandaşları, Türkiye'deki uluslararası öğrenciler ve soydaş coğrafyalardan gençlerin de katılımıyla yapılan kamplarda, 53 ülkeden 233 genç yer aldı.

Kamp programının ilk kısmında erkekler Çanakkale Milli Kültür Kampı'nda, kızlar ise İstanbul Marmaracık Kampı'nda bir araya geldi. Programın ikinci kısmında ise erkek ve kız katılımcılar kamp bölgelerini değiştirdi.

Çanakkale'de düzenlenen kamp programları tarih ve kültür, İstanbul'da düzenlenen kamp programları ise doğa ve spor temalarında gerçekleştirildi.

Almanya'dan Moritanya'ya Tayland'dan Fas'a farklı ülkelerden gençler, farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı bulurken masal dinletisi, sportif faaliyetler ve gezi turları gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

"Buradaki herkesin enerjisi yerinde"

YTB Başkanı Abdullah Eren kamp programlarının son gününde İstanbul Marmaracık Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Eren, burada yaptığı konuşmada, gençlik kamplarının bu yıl farklı icra edildiğini belirterek, "Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla, soydaş coğrafyadan gençlerle ve uluslararası öğrencilerimizle ayrı ayrı kamplar yapıyorduk. Bu yıl hep birlikteyiz. Ben sizlere baktıkça heyecan duyuyorum. Buradaki herkesin enerjisi yerinde." dedi.

Kampa katılan yurt dışında yaşayan Türk gençlerine seslenen Eren, "Hangi ülkede yaşıyorsanız üniversitelerinizi iyi bir şekilde bitireceksiniz ve her biriniz hangi sektörde çalışıyorsanız en iyisini yapmaya gayret edeceksiniz. Biz sizden Türkiye ile bağlarınızı muhafaza etmenizi istiyoruz. Yaşadığınız ülkelere de katkı sunmanızı istiyoruz." diye konuştu.

Eren, yurt dışındaki Türk gençlerine maddi ve manevi her türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayarak, YTB'nin Genç Destek Programına başvurabileceklerini hatırlattı.

Uluslararası öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Eren, "Dünyanın neresine gidersek gidelim gönüllü elçilerimiz olarak görüyoruz sizi. Biz sizlerden herhangi bir maddi karşılık beklemiyoruz. Aldığınız eğitimin karşılığı olarak derslerinize iyi çalışmanızı, ortalamalarınızı yükseltmenizi, mezun olduktan sonra ülkenize faydalı olmanızı ve ülkenizle Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmenizi istiyoruz." dedi.

Eren, kampın final sınavları öncesine denk gelmesinin öğrenciler açısından birer fırsat olduğuna dikkati çekerek, güzel bir kamp dönemi olduğunu, öğrencilerin stres attığını ve enerji depoladığını, bu enerjiyle finallerde iyi bir performans sergileyeceklerini söyledi.