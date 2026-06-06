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5 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak kaldırdı

5 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını koşarak kaldırdı
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Bolu'da 5 yaşındaki Kur'an kursu öğrencisi Miraç Akpınar, evinin balkonunda gördüğü yerdeki Türk bayrağını koşarak alıp kaldırdı. Duyarlı davranışı takdir topladı.

Bolu'da evinin balkonundan yerde duran Türk bayrağını gören 5 yaşındaki Miraç Akpınar, koşarak aşağı inip bayrağı yerden kaldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'da yaşayan 5 yaşındaki Kur'an kursu öğrencisi Miraç Akpınar, hafta sonu evlerinin balkonunda oturduğu sırada yerde duran Türk bayrağını fark etti. Bayrağın yerde olduğunu gören küçük çocuk, vakit kaybetmeden aşağıya indi. Koşarak bayrağın bulunduğu noktaya giden Miraç Akpınar, Türk bayrağını yerden kaldırdı. Küçük çocuğun duyarlı davranışı çevresindekilerin takdirini toplarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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