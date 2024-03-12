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5 yaşındaki çocuk İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı.

Doğanşehir ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Ömer Faruk Konak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu ve kendine hayran bıraktı.

Evde ara sıra İstiklal Marşı'nı dinlediğini ifade eden Baba Hacı Konak, "Bu durum çocuğumun dikkatini çekmiş. Bir gün eve geldiğimde bana da sürpriz oldu, tabletinden izlerken İstiklal Marşı'nı ezberledi. Biz öğretmedik, Ömer Faruk kendisi öğrendi. Bu durum beni çok memnun etti ve gururlandırdı. Ömer Faruk İstiklal Marşı'nı ezbere okuyor." dedi.

Baba Hacı Konak, küçük Ömer'in İstiklal Marşı'nı ezbere okuması karşısında çok fazla duygulandığını belirterek, gururlandığını da söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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