5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk ve beraberindeki heyet Kırklareli'nde

Güncelleme:
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve heyeti, Kırklareli'nde güvenlik, lojistik ve sınır yönetimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Aksoytürk ve beraberindeki heyet Kırklareli'ne geldi.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Yeter, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Şenol Varol, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Albay Sefa Koruk ile İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ve beraberindeki heyet Kırklareli'ne geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret eden heyet, bölgedeki güvenlik, lojistik ve sınır yönetimi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
