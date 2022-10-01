- 45 yıl sonra gelen 'evet' ile evliliklerini resmiyete döktüler 45 yıl sonra eşinin soyadını aldı, 65 yaşında balayına gitmek istedi "Evde bir yabancı gibiydim" "Nikah kıydıktan sonra sanki ağrılarım hep gitti, içime bir sevinç doldu" Gümüşhane'de yıllar önce dini nikahla evlenen Kemal Akçay...

- 45 yıl sonra gelen 'evet' ile evliliklerini resmiyete döktüler

45 yıl sonra eşinin soyadını aldı, 65 yaşında balayına gitmek istedi

"Evde bir yabancı gibiydim"

"Nikah kıydıktan sonra sanki ağrılarım hep gitti, içime bir sevinç doldu"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yıllar önce dini nikahla evlenen Kemal Akçay ve Muteber Akçay aradan geçen 45 yılın ardından resmi nikah kıyarak dünya evine girdi. Soyadının farklı olmasından dolayı kendini eşinin yanında yıllardır yabancı gibi hissettiğini söyleyen Muteber Akçay, eşinin soyadını aldıktan sonra artık tam anlamıyla evinin hanımı olduğunu söyledi, eşinden kendisini balayına götürmesini istedi.

Gümüşhane merkezde yaşayan Kemal Akçay ve Muteber Akçay (65), 45 yıl önce dini nikahla hayatlarını birleştirdi. Bu süre zarfında 4 çocuk sahibi olan aile ortaya çıkan bazı sorunlardan dolayı resmi nikah kıyamadı. Yıllardır hayalini kurdukları resmi nikah ise aradan geçen 45 yıl sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından kıyıldı. Gümüşhane Belediyesi Nikah Salonunda 45 yıllık çiftin resmi nikahı kıyılırken arka fonda Müslüm Gürses'in 'Seni Yazdım' isimli şarkısı çalındı. İmzalar atıldıktan sonra Kara olan soyadı değişen ve Akçay soyadını alan Muteber Akçay, 45 yıllık süreçte soyadının farklı olmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu hatta eşiyle otelde kalırken bile sorunlar yaşadığını söyleyerek, eşinin soyadını aldıktan sonra kendisini gerçekten evin hanımı gibi hissettiğini söyledi.

"Nikah kıydıktan sonra sanki ağrılarım hep gitti, içime bir sevinç doldu"

Kemal Akçay ile evliliklerinden 4 çocukları olduğunu ve soyadı farklı olduğu için kendisini sürekli yabancı gibi hissettiğini söyleyen Muteber Akçay, (65), " Artık soyadım Akçay oldu. Soyadım Kara'yken kendimi yabancı gibi hissediyordum. Ama şimdi Akçay soyadını alınca sanki dünyalar benim oldu. Nikah kıydıktan sonra sanki ağrılarım hep gitti. İçime bir sevinç doldu, o imzayı atarken sanki bir yere gezmeye gittim, tatile gittim öyle mutlu oldum. Benim soyadımın farklı olması kötü bir şeydi bir otele gitsek, otelde bizi yatırmıyorlardı. Bu benim yıllardır eşim. Neymiş nüfus kağıdımda farklı isim yazıyormuş. Ama şimdi mutluyuz, başkanıma da teşekkür ediyorum. Bu duruma benden çok çocuklarım sevindi. Dünyalar benim oldu. Ben 45 yıl sonra eşimin esas hanımı oldum, bugün ev hanımı oldum. Şimdi mutfağıma geçebilirim, sanki yabancı gibiydim. O evlilik cüzdanını elime alınca dünyalar benim oldu. Balayına köyümde evim olsa köye gideceğim ama köyümde yok, taksi kiralasa çok pahalı Yomra tarafına gidebiliriz. O götürecek beni ben kadınım." diye konuştu.

"Eşimi balayına köye götüreceğim"

Eşiyle resmi nikah kıydığı için çok mutlu olduğunu ve balayına köye götüreceğini ifade eden Kemal Akçay (85), "Resmi nikahımız yoktu. Dini nikahı kıydık evlendik. Şimdi çok mutluyum. Çoluk çocuğumuz var Allah'a şükür memnunuz. Günlerimiz hep iyi geçti, hiç kötü günümüz olmadı. Eşimi balayına köye götüreceğim" dedi.

"Ömrümde ilk defa böyle bir nikah kıydım"

Kemal Akçay ve Mutaber Akçay çiftinin bütün gençlere örnek olması gerektiğini ifade eden Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Gerçekten çok mutlu oldum. 45 yıl resmi nikahsız hayatlarını birleştirmişler, hayatlarını idame ettirmişler. Evlatları var torunları var. Muteber Kara ablamızla Kemal Akçay amcamızın nikahını kıydık. Çok mutluyuz bu 45 yıla bir 45 yıl daha ilave etmek istediler. Resmi nikahı benim kıymam da benim için bir onur, bir şereftir. Çok mutlu oldum ömrümde de ilk defa böyle bir nikah kıydım. İçimden de kıskandım, maşallah bütün gençlere örnek olsun dedim. Önemli olan bir resmi evlilik cüzdanı değilmiş önemli olan birbirlerine olan o sevgi ve saygı. Nice yıllara, hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

(UA-RE-ÖS-Y)