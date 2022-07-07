43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu sürüyor: Kilit kavşak havadan görüntülendi - Haberler

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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu sürüyor: Kilit kavşak havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu sürüyor: Kilit kavşak havadan görüntülendi

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu, bugün öğlen saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başladı. Ankara-Samsun D-200 karayolunda oluşan araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ise araçlar akıcı şekilde ilerliyor. Trafiğin akıcı ilerlemesi için kara yolunda bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı. Bazı kavşaklarda da trafik ekipleri görev aldı. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de bin 823 lira para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kırıkkale Tragger Yerel Haberler

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