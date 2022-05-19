19 Mayıs etkinliklerinde Burcu Güneş rüzgarı esti - Haberler

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19 Mayıs etkinliklerinde Burcu Güneş rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Serdar Eser - Yerel
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19 Mayıs etkinliklerinde Burcu Güneş rüzgarı esti Binlerce Antalyalı fener alayında buluştu Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde fener alayı düzenlendi.

19 Mayıs etkinliklerinde Burcu Güneş rüzgarı esti

Binlerce Antalyalı fener alayında buluştu

ANTALYA - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde fener alayı düzenlendi. Binlerce Antalyalı'nın meşalelerle katıldığı fener alayı, açılan 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla görsel şölene döndü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi-Cumhuriyet Meydanı güzergahında fener alayı düzenlendi. Etkinliğe saatler öncesinden gelen Antalyalılar varyantta yerlerini aldı. Konyaaltı Beach Park girişinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle fener alayını beklemeye başladı. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise vatandaşlara verilen meşaleler yakıldı, 400 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yol boyunca fener alayına katılan vatandaşlara evlerinde bulunan vatandaşlar da balkonlardan bayraklarla destek verdi. Gencinden yaşlısına 7'den 77'ye binlerce kişinin katıldığı yürüşüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Emircan İğrek ve Burcu Güneş konseriyle devam edecek.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - Yerel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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