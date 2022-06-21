40 yıllık çam ağaçlarının kesilmesine mahalleliler tepkili Bilecik'te bir cami bahçesinde bazıları yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen onlarca çam ağacı camiye zarar verdiği gerekçesiyle kesildi. Bilecik'te bir cami bahçesinde bazıları yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen onlarca çam ağacı camiye zarar verdiği gerekçesiyle kesildi. Çam ağaçlarının kesilmesine mahalleliler tepki gösterirken, kesilen çam ağaçları kamyonlara yüklenerek taşındı. Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Yediler Kavşağı'na 1984 yılında yapılan Yediler Camii bahçesinde 40 yıllık çam ağaçlarının köklerinin avluya ve cami zeminine zarar verdiği gerekçesiyle alınan izinler sonrası kesildi. Bu kesim sırasında mahalle sakinleri tepki gösterirken, ağaçların kesilmemesi gerektiği söylediler. Bu çabalar sonuçsuz kalınca 40 yıllık çam ağaçları kesildi. Kesilen ağaç dalları ve tomruklar birbirinden ayrılarak, kamyonlara yüklenerek taşındı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Cami Yerel Haberler

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