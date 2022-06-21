40 yıllık çam ağaçlarının kesilmesine mahalleliler tepkili - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 yıllık çam ağaçlarının kesilmesine mahalleliler tepkili

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
40 yıllık çam ağaçlarının kesilmesine mahalleliler tepkili

Bilecik'te bir cami bahçesinde bazıları yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen onlarca çam ağacı camiye zarar verdiği gerekçesiyle kesildi.

Bilecik'te bir cami bahçesinde bazıları yaklaşık 40 yıllık olduğu belirtilen onlarca çam ağacı camiye zarar verdiği gerekçesiyle kesildi. Çam ağaçlarının kesilmesine mahalleliler tepki gösterirken, kesilen çam ağaçları kamyonlara yüklenerek taşındı.

Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Yediler Kavşağı'na 1984 yılında yapılan Yediler Camii bahçesinde 40 yıllık çam ağaçlarının köklerinin avluya ve cami zeminine zarar verdiği gerekçesiyle alınan izinler sonrası kesildi. Bu kesim sırasında mahalle sakinleri tepki gösterirken, ağaçların kesilmemesi gerektiği söylediler. Bu çabalar sonuçsuz kalınca 40 yıllık çam ağaçları kesildi. Kesilen ağaç dalları ve tomruklar birbirinden ayrılarak, kamyonlara yüklenerek taşındı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title