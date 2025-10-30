40 Yılın Ardından Vefa Plaketi
Afyonkarahisar'da 9 dönem muhtarlık yapan Mehmet Vedat Boztay'a, Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından vefa plaketi takdim edildi.
Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Vedat Boztay'a vefa plaketi verildi.
Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, kentte 9 dönemdir yani yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Dervişpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Vedat Boztay'ı ziyaret etti. Ziyarette Boztay'a vefa plaketi veren Uygur, Kendisine özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel