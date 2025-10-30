40 Yılın Ardından Vefa Plaketi

Afyonkarahisar'da yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Vedat Boztay'a vefa plaketi verildi.

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, kentte 9 dönemdir yani yaklaşık 40 yıldır muhtarlık yapan Dervişpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Vedat Boztay'ı ziyaret etti. Ziyarette Boztay'a vefa plaketi veren Uygur, Kendisine özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını diledi. - AFYONKARAHİSAR