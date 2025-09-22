40 Yıl Sonra Hayalleri Gerçekleşti: Kaçarak Evlendikleri Düğünle Kutladılar

Mersin Bozyazı'da 40 yıl önce kaçarak evlenen 4 çocuklu, 9 torunlu çift, dillere destan bir düğün yaparak 'gelinlik' ve 'damatlık' giyme hayallerini gerçekleştirdi. Tüm örf ve adetler yerine getirilirken kına gecesi ve düğün düzenlendi, davullar çalındı, yemekler yendi, oyunlar oynandı.

İlçeye bağlı Denizciler Mahallesi Çokoluk Yaylası'ndan 65 yaşındaki Orhan Takmet ile 57 yaşındaki Halide Takmet, 40 yıl önce kaçarak evlendi. 40 yıldır mutlu mesut yaşayan çiftin 4 çocukları ile 9 torunları oldu. Eşinin gelinlik giyme hayalini bilen Orhan Takmet, Dereköy Muhtarı Gürel Bolluk ve arkadaşlarının koordinesiyle muhteşem bir düğün hazırladı. 4 çocuk annesi Halide Takmet düğün öncesinde bindallı giyerek kına gecesi yaptı. Kına gecesinde çift ilk danslarını etti, ardından da davetlilerle oyunlar oynadı. Kına gecesinin sabahında düğün için gelinliğini giyen 4 çocuk annesinin kırmızı kuşağı ağabeyi tarafından bağlandı. Daha sonra çift ve devletliler davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Tüm aile fertlerinin katıldığı düğün pasta kesilmesinin ardından gelin çiçek fırlatılmasıyla tamamlandı.

"25 yaşında gibi hissediyorum"

Yemeklerin yendiği, davetlilerin neşeli anlar geçirdiği düğünün ardından mutluklarını paylaşan çiftten Halide Takmet, "40 senelik hayalimdi, gerçek oldu. Kına ve düğün yaptık, çok güzel oldu. 3 oğlum, 1 kızım, 9 torunum var. 57 yaşındayım 25 yaşında gibi hissediyorum, gayet mutluyum" dedi.

"Bir gelinlik, damatlık giyme hayalimiz vardı"

1986 yılında eşini kaçırarak evlendiğini anlatan Orhan Takmet ise, "O zaman maddi durumumuz yoktu. Her zaman bir gelinlik bir damatlık giyme hayalimiz vardı, yapamadık muhtarımız ve arkadaşların vesilesiyle şimdi nasip oldu. Hayallerimizi gerçekleştirdik. Hanım 'bir gelinlik giyemedim' derdi. İçinde bir heves vardı. Ben hanıma 'ben sana gelinlik giydiririm ama düğün yaparsak' dedim. Hanım da 'yapalım' dedi bir olduk yaptık. Benden evvel hanımım çok memnun oldu. Çünkü her kadının içinde bir gelinlik giyme hayali vardır. Gençlere de tavsiyemiz düğünden kaçmasınlar, bu mutluluğu tatsınlar" ifadelerini kullandı.

Çiftin 40 yıldır hayallerini kurduğu düğünlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Dereköy Mahallesi Muhtarı Gürel Bolluk da, tüm örf ve adetlerin yerine getirildiğini, gelinlik giymeyen gençlerin yanı sıra yaşlıların da bu mutlu günü yaşaması önerisinde bulundu. - MERSİN