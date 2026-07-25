4’üncü kattan aşağı düştü, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Bilecik'te 4 katlı binanın çatısında bulunan yağmur oluğu kaldırıma düşerken, aşağıda kimsenin olmaması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı.

Olay, Bilecik'in en işlek caddesi olan Tayfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 4 katlı bir apartmanın çatısında aşırı yağış ve içine toplanan pislik sonrası ağırlığa dayanamayan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki yağmur oluğu kaldırıma düştü. O esnada kaldırımda kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, parçalanan oluğu çevre esnafı çöpe attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı