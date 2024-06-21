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4 katlı binadaki yangın paniğe sebep oldu

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

4 katlı binadaki yangın paniğe sebep oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine bulunan fırının bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4 katlı apartmanın çatı katına sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Pınarbaşı, Azdavay ve Karabük'ün Eflani ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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