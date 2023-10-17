Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Filistinli akranlarına bağışladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin biriktirdikleri harçlıklarını, Filistin'deki akranları için bağışladığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ümraniye İlçe Müftülüğüne bağlı Parseller 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, "Özgür Filistin'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, hocaları eşliğinde ilçe müftülüğüne getirdi.

Öğrenciler, kumbaralarını ve çizdikleri duygu dolu resimleri Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere Ümraniye Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Abdulkerim Çelik'e teslim etti.

Filistin için başlatılan yardım seferberliğine minik öğrencilerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çelik, "Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.