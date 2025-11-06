39 Yılın Ardından Duygusal Veda: Hatice Berber Emekli Oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Aziziye İlkokulu'nda uzun yıllardır görev yapan sınıf öğretmeni, 39 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Okulda düzenlenen sürpriz veda programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Erzurum Merkez Soğucak köyünde 1986 yılında göreve başlayan Hatice Berber, öğretmenlik serüvenini Tekirdağ Hayrabolu, Bartın ve son olarak Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürdürdü. Meslek hayatında binlerce öğrenci yetiştiren deneyimli öğretmen için Aziziye İlkokulu'nda anlamlı bir veda töreni gerçekleştirildi. Programda, Hatice Berber'in özverili çalışmaları okul idaresi, meslektaşları, veliler ve öğrenciler tarafından alkışlarla onurlandırıldı.

4/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri için hazırladıkları sürprizlerle duygu dolu anlar yaşattı. Okulun son dersinde öğrencilerin merdivenlerde alkışlarla karşıladığı Berber, gözyaşlarına hakim olamadı. Özel olarak hazırlanan veda şarkısı ise törende duygusallığını doruğa çıkardı. Okul bahçesinde düzenlenen törende Okul Müdürü Serkan Çeliktaş, öğrenciler ve Hatice Berber'in çocukları, Berber'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Müdür Çeliktaş konuşmasında, "Dile kolay, 39 yıl, Hatice öğretmenimizi bugün emekliliğe uğurluyoruz. Bundan sonraki yaşamında sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyoruz. Emekleri için kendisine teşekkür ediyoruz, iyi ki tanımışız" dedi.

"Paha biçilmez bir olay"

Duygusal anların yaşandığı törende emekli öğretmen Hatice Berber, "Uzun yıllar önce bir öğretmen olarak Edirne'den Erzurum'a doğru yola çıktım. Bu yolculuğum tam 39 yıl sürdü. Bu süre zarfında pek çok öğrencim oldu. Onları elimden geldiğince en iyi şekilde yetiştirmeye, hayata hazırlamaya çalıştım. Öğretmenliğin en güzel yanlarından biri de gelen yeni öğrencinin elinden tutmak, ona okuma yazma öğretmek, onunla sevincini, mutluluğunu, üzüntüsünü, her şeyini paylaşmak ve dört yıl birlikte olduktan sonra onu mezun etmek, onun gözündeki ışıltıyı görmek. Bu, her şeye değer, paha biçilmez bir olay. Ben bunu tekrar tekrar yaşadım. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugün Aziziye İlkokulu'nda son görev günüm. 39 yıl geriye baktıktan sonra 'İyi ki öğretmen olmuşum' diyorum" diye konuştu. - SAKARYA