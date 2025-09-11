37 İl Emniyet Müdürü Değişti

Haberler

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat merkeze çekilirken, yerine Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz atandı.

