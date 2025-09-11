37 İl Emniyet Müdürü Değişti
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 37 ilin emniyet müdürü değişti. Karar kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Canbolat'ın yerine Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel