Haberler

350 Metrelik Dev Sondaj Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçti

350 Metrelik Dev Sondaj Platformu İstanbul Boğazı'ndan Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'dan Romanya'ya götürülen 350 metre uzunluğundaki sondaj platformu iskelesi, Liberya bayraklı römorkör 'PACIFIC DUCHESS' tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulurken, Kıyı Emniyeti römorkörleri eşlik etti. Dev yapının 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altından geçişi dron ile görüntülendi.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken dron ile görüntülendi.

İtalya'dan Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan sondaj platformu iskelesi, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından çekilen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan dev yapı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

Geçiş sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri de sondaj platformu iskelesine eşlik etti. Dev yapı, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nün altından geçerken dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Boğaz geçişi ve köprü altından geçiş anları dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir

Futbolseverler müjde! Büyük kapışmaya günler kaldı
Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti! İşte son hali

Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü

Pes artık! Polis ekmeği bölünce gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler

Trump'ın planlarını altüst eden karar! İlk tepkisi hayli sert oldu
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı