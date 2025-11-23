Haberler

300 motosikletli, konvoyla şehit ailesine taziyede bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlker Aykut'un baba ocağını ziyaret ededen 300 motosikletli taziyede bulundu.

Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlker Aykut'un baba ocağını ziyaret ededen 300 motosikletli taziyede bulundu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 300 motosikletli, program doğrultusunda Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki şehit İlker Aykut'un baba ocağını ziyaret ederek, aileye taziyelerini iletti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehidin ruhuna dualar okundu.

Konvoyun güvenli ve düzenli bir şekilde ilerlemesi için jandarma ve polis ekipleri de gerekli trafik ve güvenlik tedbirlerini aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.