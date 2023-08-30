30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vatan Caddesi'nde yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar, tören alanına akın etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Vali Gül, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç yaptı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü "Bir ses iki hareket" projesi çerçevesinde halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Törende; Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı ekipler tören geçişini gerçekleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda duydukları heyecanı dile getiren vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı.

Tören, geçişlerin ardından sona erdi. - İSTANBUL