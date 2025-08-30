30 Ağustos Zafer Bayramı Cizre'de coşku ile kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şehitlik Anıtı'ndaki tören bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti.

Cizre Garnizon Komutanlığı tarafından Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Mahir Yalçın'ın Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenklerin bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, Üsteğmen Orhan Veli Yalman'ın günün anlam ve önemini belirten konuşma yapmasıyla devam etti.

Daha sonra Konak Mahallesi Şehitlik Anıtı alanında devam eden törende Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Törene katılanlar anıta gül ve karanfil bıraktıktan sonra şehitler için dualar edildi. - ŞIRNAK