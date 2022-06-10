3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu - Haberler

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3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 ilde istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 ilde istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2016 yılında hayata geçirdiğimiz istinaf mahkemelerine yenilerini ekliyoruz. Denizli,Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Adalet Bakanlığı kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak Denizli,Malatya ve Tekirdağ illerinde istinaf mahkemeleri kuruldu.

2016 yılında faaliyete geçti

İstinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri 2016 yılında faaliyet geçti. Bölge Adliye Mahkemeleri bugüne kadar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde kurulmuştu. Denizli, Malatya ve Tekirdağ illerinde kurulan mahkemeler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin sayıları 18'e çıkmış oldu.

(Engin Yağcı /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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