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3 milyonluk dolandırıcılığın şüphelileri yakalandı

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde gerçekleşen 3 milyon TL telefonla dolandırıcılık olayının şüphelileri Çifteler ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden birçok değerli eşya ve para ele geçirildi.

3 milyonluk dolandırıcılığın şüphelileri yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü ilçesinde 3 milyon TL telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliler Çifteler ilçesinde yakalandı.

İnönü ilçesinde yaklaşık 3 milyon TL telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştiren A.E.S. ve H.D. isimli şüpheliler, Mahmudiye İlçe Emniyet Amirliği ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı çalışma sonucu Çifteler ilçesi girişinde yakalandı. Şüphelilerden; 13 bin 200 TL, 430 Dolar, 750 Euro, 8 bilezik, 2 altın zincir,1 beşli Reşat altın, 4 altın yüzük, 2 Cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 tam altın, 5 çeyrek altın, 12 gram altın, 1 altın kelepçe bilezik, 2 altın kolye, 1 bileklik, 4 küpe, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Çifteler İnönü Dolandırıcılık Güvenlik Suç Yerel Güncel Haberler

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